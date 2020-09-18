18 Eylül 2020, Cuma
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50 yıllık çift 2 gün arayla yaşamlarını yitirdi

'in İslahiye ilçesinde, 50 yıllık evli olan Nazlı- çifti, 48 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Yaşlı adam, 2 gün önce kaybettiği eşinin yanına defnedildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2020
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50 yıllık çift 2 gün arayla yaşamlarını yitirdi

Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi 76 yaşındaki Nazlı Tilki, geçen salı günü, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nazlı Tilki, mahalle mezarlığına defnedilirken, 50 yıllık eşini kaybetmenin acına dayanamayan 79 yaşındaki Hasan Tilki de dün evinde fenalaştı.

YANINA DEFNEDİLDİ

Hemen hastanede götürülen kalp hastası Hasan Tilki, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adam, 2 gün önce kaybettiği eşinin yanına defnedildi.

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