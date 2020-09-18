Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’a saldırıda karar çıktı! O şüphelilere ceza yağdı

C.Ö., U.G.A., ve G.K.'nin ayrıca 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 4 yıl 5 ay hapislerine hükmedildi. Suçta örgüt adına silah kullanan şüphelilere ayrıca biner lira adli para cezası verildi.

G.K.'nin ayrıca 'Cebir ve tehdit kullanılarak terör amaçlı silahla nitelikli konut dokunulmalığının ihlali' suçunu işlediği, bu nedenle 2 yıl 2 ay hapse mahkum edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.

2 POLİS İÇİN AYRICA DAVA AÇILACAK

Kararda, C.Ö., U.G.A., ve G.K. hakkında polis memurlarına iki kez terör amaçlı katılan kamu görevlisine karşı görevinden ötürü iştiraken kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından iddianame hazırlanması ve soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi. (Nazif Karaman/Sabah)