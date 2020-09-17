Yunan spikerden Başkan Erdoğan'a modern Fatih Sultan Mehmed benzetmesi

Türkiye'nin füzeleriyle menzillerini göstereceğini belirten Yunan spiker, "Fatih Sultan Mehmed bu noktada püskürtülmezse tüm adalar denizinden geçer. Modern Fatih Sultan Mehmed yani Erdoğan'ın 1453 dönemindeki top silahı olan Bora füzeleri ile bizi vurmasına izi vermeyiz. Sadece biz değil aynı zamanda hazırlıklı müttefiklere sahip olmalıyız" dedi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye ile yaşanan gerilim Yunan medyasında da büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yunanlı spiker Türk Silahlı Kuvvetlerine ait envanterleri anlatırken Yunanistan ve Avrupa'ya da mesajı veriyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BORA füzesinin karadan karaya olduğunu belirten spiker, Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin kopması haline BORA'nın gerçek menzilini kendilerine öğreteceklerini söyledi.

AVRUPA'DAKİ MÜSLÜMANLARIN YÜKSELİŞİ KORKUTTU

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yunan spiker, "Bugün ise Kosova'da Arnavut Müslümanlar var ve Bosna'da Müslümanlar var. Çöküşlerinden önceki pozisyonlarını yeniden yaratıyorlar. Biliyorsunuz tarih bazen bir döngü yapar ve cehaletinin sonuçları tekrarlanır. Bu yüzden hepimiz çok dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.