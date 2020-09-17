Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram'a neden giremiyorum? İşte nedeni...

Instagram çöktü mü, neden açlmıyor? Instagram'a neden giremiyorum? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Instagram'ın neden güncellenmediğini merak ediyor. Sebebi kullanıcılar tarafından sorgulanan konu hakkında yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden açlmıyor? Instagram'a neden giremiyorum? Merak edilen detaylar haberimzide...

INTSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar şuan hesaplarına giremiyor ve Instagram' erişim orunu yaşıyorlar. Henüz Instagram'dan ve yetkili kurumlardan konu ile ilgil açıklama gelmedi.