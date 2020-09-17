YKS 2021 konuları neler? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav takvimi ile birlikte 2021 YKS tarihi belli olacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, YKS sınav konuları neler? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 üniversite sınav tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

YKS 2021 TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Bu nedenle önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek YKS'nin tarihi de henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlarda olduğu gibi 2021 yılı YKS oturumlarının da haziran ayı gibi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2021 YKS SINAV KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 YKS konuları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız" ifadelerini kullandı.