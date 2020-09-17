17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye Sigorta Başkanı Benli: Lider bir sigorta şirketi olarak başladık

Türkiye Sigorta Başkanı Benli: Lider bir sigorta şirketi olarak başladık

Başkanı Benli, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı. Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Türkiye Sigorta Başkanı Benli: Lider bir sigorta şirketi olarak başladık

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı. Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA