Serrac neden bırakıyor? Libya’nın yeni başbakanı kim olacak?

Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Aydemir anlattı. Mücahit Aydemir, "Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac en geç ekim ayı sonunda görevi bırakacağını duyurdu. Serrac 2015 yılında yapılan anlaşmayla geçici hükümetin başbakanı tayin edilmişti. Seçimle gelen bir isim değil ancak savaş sonrası tüm ülkede tarafların bir araya gelerek üzerinde anlaştığı bir isimdi. Serrac normal şartlarda görevini doldurmuştu. Yapılan görüşmeler sonucu yeni seçilen başbakana görevlerini devredeceğini duyurdu. Sık sık seçim çağrıları yapılıyordu. Serrac bir an önce seçimlere gidilmesini daha iyi olacağını belirtti. Siyasi figürler açısından Türkiye-Libya ilişkilerini ciddi anlamda etkileyecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.