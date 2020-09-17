Aleyna Çakır'ın ölümünde "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın Sosyal Hizmetler'de görev yapan annesi hakkındaki 'Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' iddiası üzerine bakanlık soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U bu akşam şüpheli bir şekilde intihar etti.