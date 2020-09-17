AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Ali Kıdık'a cevap verdi İBB Meclisi'nde ortalık karıştı!

İYİ Partili Ali Kıdık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun kendisine verdiği cevabın ardından İBB Meclisi'nde ortamın gerilmesine neden oldu.

NEDEN BÜFECİ DEDİ?

Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu CHP'li İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurmuştu. Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu belgeleriyle ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB ve İYİ Parti Meclis Üyesi ve Airport Haber'in sahibi Ali Kıdık'ın ortaklaşa giriştiği skandalın ortaya çıkmasının ardından kaçak büfe kaldırılmıştı.

İYİ Partili Ali Kıdık'ın "geldi özür diledi" paylaşımına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Söylediğim ifade; bu seni rencide etmek için kullanılan bir ifade değil. Zaten çok sevmişsin, profiline eklemişsin. Arkadaş da teşekkür etti bana. Ama kalkıp da 'geldi özür diledi' diye bir sosyal medya mesajı yayınlamak, gerçi sana yakışır." şeklinde konuştu.

AK Partili Göksu'nun açıklamalarının ardından İYİ Partili Ali Kıdık ve arkadaşları ortamın gerilmesine neden oldu.

İYİ Partili Ali Kıdık

ARA VERİLDİ VE KAVGA ÇIKTI

Tansiyonun yükselmesiyle İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, meclise 15 dakika ara verdi. İBB Meclisi'ndeki gerilimin artmasıyla meclis salonunda yerlere maskelerin ve su bardaklarının atıldığı görüldü.

Bunun üzerine ortam gerildi ve meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Koronavirüse rağmen meclis üyeleri tekme-tokat birbirine girdi