covid19.saglik.gov.tr... HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç haneli? işte detaylar...

HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç haneli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şehirler arası yolculukta zorunlu olarak HES kodunu paylaşmanız gerekiyor. Bilet satan firmalar HES kodu uygulamasını yerine getirmezse yolcuyla birlikte ceza ödüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar HES kodunu indirme işlemini yapıyor. Peki, HES kodu nereden, nasıl alınır? HES kodu kaç haneli? işte detaylar...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.