CHP'li belediye kabusu Eskişehir'i de vurdu! Vatandaşlar gece yarısı su kuyruğunda

Belediyeyi CHP'nin yönettiği Eskişehir'deki su problemi sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Eskişehir Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyerek şu bidonu elinde şu kuyruğuna giren hemşerilerinin fotoğraflarını Twitter'da yayımladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Eskişehir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yol açtığı susuzluk kentte vatandaşın canını burnuna getirdi. Eskişehir'de gece yarısında insanlar su kuyruğunda gösteren fotoğraflar sosyal medyaya da düştü.

Ak Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyerek su bidonu elinde su kuyruğuna giren hemşehrilerinin fotoğraflarını Twitter'da yayımladı.

Kentteki su sıkıntısı sosyal medyada da vatandaşın tepkilerine neden oldu.