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YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu! ÖSYM Başkanı açıkladı

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Giriş: 16.09.2020 16:10
Güncelleme:16.09.2020 16:22
Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ve 'ÖSYM AİS Mobil' uygulamamızdan yapabilirsiniz" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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