16 Eylül korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

"Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı, kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadesini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 619 bine, salgında hayatını kaybedenler 936 bine, iyileşenler de 21 milyon 421 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 763 bini, Hindistan'da 5 milyon 16 bini, Brezilya'da 4 milyon 356 bini, Rusya'da 1 milyon 73 bini geçti.