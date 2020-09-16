Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu ile 19-20 Eylül sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısında çıkacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu ile 19-20 Eylül sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BİLİM KURULU...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu, genel önlemler çerçevesinde durum değerlendirmesi yapacak. Alınan son dakika bilgisine göre Bilim Kurulu toplantısı saat 19:00'da başlayacak. Toplantı sonrasında Fahrettin Koca'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusunda hem Ankara Valisi Vasip Şahin hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu anda düşünülmediğini belirtmişti. Toplantı sonrasında Bakan Koca'nın bu soruya da yanıt vermesi bekleniyor.