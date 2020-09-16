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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 132 gözaltı kararı

dakika gelen habere göre  Merkezli 34 ilde düzenlenen  operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 132 gözaltı kararı

Son dakika gelen habere göre İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu İSTANBUL MERKEZLİ 34 İLDE FETÖ OPERASYONU

OPERASYON DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106'sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.

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