Dünyaya ilan ettik! Türkiye'den Atina'ya suçüstü

Türkiye dün yeni bir NAVTEX yayınladı. "Sakız Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayriaskeri statüsü ihlal edilmiştir" dedi.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

NAVTEX herhangi bir sismik geminin faaliyeti hakkında değildi. Lozan'a göre silahsız olmaları gereken Ege adalarıyla ilgiliydi. Peki bu ne anlama geliyor?

Güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan Lozan'a rağmen Ege adalarını silahlandırıyor. Sakız da bu adalardan biri. Yunanistan, Sakız'dan deniz atışı yapacağını duyurmuştu. Bu Lozan'ı ihlalin itirafıydı. Ustaca bir manevra yapan Türkiye karşı NAVTEX'le bunu kayıt altına aldı ve dünyaya göstermiş oldu.

En son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme getirdi: "Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece gerginlik bitmez" dedi. Yunan kıta sahanlığını Akdeniz'in ortasına kadar indiren harita, Türkiye'yi kıyı şeridine hapsediyor. Haritayı Türkiye de AB de tanımıyor.

Sakız Adası'ndan deniz atışı yapılacağını duyuran Yunanistan'a, Türkiye karşı NAVTEX ile suçüstü yaptı. Ankara bu adımla Atina'nın Lozan'ı ihlal ettiğini hem kayda geçirdi, hem de dünyaya duyurdu. Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili Türkiye, ilk defa Lozan Antlaşması'nda belirlenmiş adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili Navtex yayınladı. Yeni Navtex, Çeşme'nin karşısındaki Sakız Adası'na yönelik oldu.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili ilk kez Lozan Antlaşması'nda belirlenmiş adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili Navtex (denizcilere duyuru) yayınladı. Navtex, İzmir'in Çeşme ilçesi karşısındaki Sakız Adası'na yönelik oldu. Ege Denizi'ne ilişkin 1149/20 numaralı bildiriyle duyurulan Navtex'te şöyle denildi: "La 08/206-20 numaralı Navtex mesajı ile Sakız Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Bu bildiri 16 Eylül 2020 (bugün) saat 00.01'de yürürlükten kaldırılacaktır."





YUNANİSTAN'IN DERHAL DURDURMASI GEREKMEKTEDİR"

Hürriyet'in haberine göre, Güvenlik kaynakları Türkiye'nin yayınladığı Navtex'in Oruç Reis veya herhangi bir geminin faaliyetleriyle ilgili olmadığını belirterek, ne anlama geldiğiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Yunanistan, Lozan Antlaşması'na rağmen adaları silahlandırıp buralardan kimi zaman deniz atışları yapmaktadır. Sakız da bu adalardan birisi. Yunanistan yayınladığı son Navtex ile Sakız'dan deniz atışı yapılacağını belirtip seyrüsefer halindeki denizcileri uyarıyor. Biz de yayınladığımız karşı Navtex ile bunun Lozan'a aykırı olduğunu kayıtlara geçirip, bölgedeki seyrüseferin uluslararası hukuka aykırı şekilde engellendiğini duyurmuş olduk. Yunanistan'ın Lozan'a aykırı tutum ve davranışlarını derhal durdurması gerekmektedir."

Bu arada yayınlanan bir diğer NAVTEX ile Kıbrıs açıklarında araştırma faaliyetlerini sürdüren Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

'SİYASİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13 Eylül'de Antalya'nın Kaş ilçesinde Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta, "Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar var. Egaydaak, açılımı bu. Burada maalesef Yunanlı komşularımız, yine son derece bencil davranmakta, bütün hukuku hep kendileri açısından yorumlamakta. Bu adaların mutlaka konuşulması, görüşülmesi, buradaki hakkımızı, hukukumuzu almamız gerekiyor. Biz gerçekten buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu konuda uluslararası hukukun adil bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu konuda önyargılardan uzak, hep bana hep bana demenin ötesinde bir yaklaşım içinde çalışmaların gelişmesine gayret gösteriyoruz. Biz bunları söylerken diğer taraftan maalesef Yunanlı komşularımız adaları silahlandırmaya devam ediyor. Birtakım askeri hareketliliklerle söz konusu gayrı askeri statüye sahip adalara asker getirip götürmelerini sürdürüyorlar" demişti.