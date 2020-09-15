Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni "koronavirüs" genelgesi

Genelgede, denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı bildirildi.

Bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacağı ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılacağı kaydedildi.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyeceği kaydedilen genelgede vali ve kaymakamlarca gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ivedilikle alınacağı belirtildi.



