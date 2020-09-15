Sağlık Bakanlığı 95. Dönem kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular nereye, nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 95. kura çekimi için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli evrakların 23/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 95. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na alınacaklardır. Peki, Sağlık Bakanlığı 95. Dönem kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular nereye, nasıl yapılacak? İşte şartlar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 95. DÖNEM KURASI NE ZAMAN?

Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 23/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 95. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na alınacaklardır.