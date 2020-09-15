Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Dünya genelinde yeniden yükselişe geçen günlük yeni koronavirüs vaka sayıları, Avrupa ülkelerinin ardından yeniden Türkiye'de de yükselmeye başladı.

Koronavirüs salgınında kontrolün kaybedilmediğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 15 Eylül Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka tablosunu Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONA UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüs salgını hakında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı uyarıda, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerine yer verdi.