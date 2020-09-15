Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan 15 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 15 Eylül koronavirüs vaka tablosu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından vakalar hakkında uyarıda bulundu.
Dünya genelinde yeniden yükselişe geçen günlük yeni koronavirüs vaka sayıları, Avrupa ülkelerinin ardından yeniden Türkiye'de de yükselmeye başladı.
Koronavirüs salgınında kontrolün kaybedilmediğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı, 15 Eylül Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka tablosunu Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONA UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüs salgını hakında paylaşımda bulundu.
Bakan Koca yaptığı uyarıda, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerine yer verdi.