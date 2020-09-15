FETÖ'den yargılanan Mübariz Mansimov’un talebi reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir operasyonla FETÖ iddiaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Palmeli şirketinin sahibi Mübariz Mansimov hakkında iddianame düzenlemişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasında Mübariz Mansimov ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada Mansimov savunma yaptı.



TAHLİYE TALEBİNE RET

ABD'ye gittiğini kabul eden sanık iş adamı, kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanına götüren ismin firari iş adamı İhsan Kalkavan olduğunu belirtti.

Tanık beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti Mansimov'un tahliye talebini değerlendirdi.Tutukluluk helinin devamına hükmetti.

Duruşma, Aralık ayına ertelendi.



(Atakan IRMAK/SABAH)