65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında 65 yaş üstü kısıtlamalar yeniden gündeme geliyor. Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldiği merak konusu oluyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan illere yenileri de eklendi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte liste...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

65 yaş üstü yasağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında öne çıkıyor. İzmir, Konya, Ankara gibi birçok illerin valiliklerinden yayımlanan genelgelere göre; 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, toplu taşıma, halk pazarları gibi birçok bölgede yer almalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.