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Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı: İhbar edin

Valisi Ersin Yazıcı, “Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri ihbar etmelerini rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı: İhbar edin

tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfsızsıha Kurulu kararınca, evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler, KYK'ya ait 'nda zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı.

Koronavirüs temaslı veya virüs testi pozitif çıkan vatandaşlar, evde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarı çıkanların Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'na sevk edilerek burada zorunlu izolasyon için denetim altına alındı.

Vali Ersin Yazıcı konuyla ilgili, "Sağlıklı bir için desteğinize ihtiyacımız var. Kamu sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri '112 Acil Çağrı Hattı' üzerinden veya 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

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