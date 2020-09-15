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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop Türkmenistan Meclis Başkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkanı , Başkanı Gülşat Mammedova ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. ile Türkmenistan arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Türkiye’nin Türkmenistan’daki yatırımlarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop Türkmenistan Meclis Başkanı ile görüştü

İki ülke meclisleri arasındaki temasların artırılmasının karşılıklı olarak dile getirildiği görüşmede, TBMM Başkanı Şentop, Mammedova'yı Türkiye'ye davet etti. Mammedova ise en kısa zamanda Şentop'u Türkmenistan'da görmek istediklerini belirterek davette bulundu.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Türkiye'nin Türkmenistan'daki enerji yatırımlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Özellikle enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesinin hem ikili, hem de bölgesel önemine işaret edildi.

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