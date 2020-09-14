Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var

PKK/YPG terör örgütü sivilleri hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde yaşanan hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada; "Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken en az 22 sivili de yaraladı." denildi.