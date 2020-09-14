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Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var

... Terör örgütü / yine sivilleri hedef aldı. () hain saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var

PKK/YPG terör örgütü sivilleri hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde yaşanan hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada; "Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken en az 22 sivili de yaraladı." denildi.

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Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var AFRİN'DE BOMBALI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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