Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hain saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
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PKK/YPG terör örgütü sivilleri hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde yaşanan hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
MSB'den yapılan açıklamada; "Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken en az 22 sivili de yaraladı." denildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken en az 22 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/dnVouSqqcY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2020