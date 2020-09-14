14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... ’de düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 14 kişi ise yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

'nin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralıların sayısı 14'e yükseldi.

Suriye'nin kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yaralıların sayısının ise 14'e yükseldiği duyuruldu.

Son dakika: Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var AFRİN'DE BOMBALI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA