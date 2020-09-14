Son dakika: Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yaralıların sayısının ise 14'e yükseldiği duyuruldu.