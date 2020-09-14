MEB İŞKUR TYP başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında güvenlik, bakım onarım ve temizlik personeli gibi kadrolara alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden başladı. Okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi alımlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyorlar. Başvuru şartları ve diğer detaylar ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR TYP okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.

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