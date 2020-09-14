Son dakika: İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? 2020 İstanbul yeni mesai saatleri nasıl olacak?

Son dakika haberi... İstanbul'da mesai saatleri değişecek mi? Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vakalarda artış görüldü. Kovid-19 vakasının en çok görüldüğü Ankara'da mesai saatlerine düzenleme yapılmıştı. En kalabalık şehirler arasında yer alana İstanbul'da ise metrobüs gibi toplu taşıma alanlarında yoğunluğun azaltılması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesainin detayları ortaya çıkmaya başladı. Peki, İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? 2020 İstanbul yeni mesai saatleri nasıl olacak?

ANKARA'DA MESAİ SAATLERİ NASIL?

Ankara'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için valiliğe bağlı çalışanların mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, valiliğe bağlı kurumların mesai saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak belirlendi.