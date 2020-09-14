Son dakika: İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? 2020 İstanbul yeni mesai saatleri nasıl olacak?
Son dakika... İstanbul'da yeni mesai saatleri nasıl olacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Vaka sayısında artış görülmesinin ardından en çok vaka olan Ankara'da mesai saatlerine düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemenin İstanbul'da da yapılması gündemde. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? 2020 İstanbul yeni mesai saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
Son dakika haberi... İstanbul'da mesai saatleri değişecek mi? Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vakalarda artış görüldü. Kovid-19 vakasının en çok görüldüğü Ankara'da mesai saatlerine düzenleme yapılmıştı. En kalabalık şehirler arasında yer alana İstanbul'da ise metrobüs gibi toplu taşıma alanlarında yoğunluğun azaltılması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesainin detayları ortaya çıkmaya başladı. Peki, İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? 2020 İstanbul yeni mesai saatleri nasıl olacak?
ANKARA'DA MESAİ SAATLERİ NASIL?
Ankara'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için valiliğe bağlı çalışanların mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, valiliğe bağlı kurumların mesai saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak belirlendi.
İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları belli oldu. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" dedi.
Artan vaka sayılarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını duyurdu. Yasağın başlamasının ardından duraklarda boş otobüs bekleyen yolcu manzaraları Ankara'da uygulanan kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi.
"ÖZEL SEKTÖR VE KAMUYU BERABER KAPSAMALI"
İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" dedi.
VALİLİK ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK
İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, "Toplu ulaşımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Valilik İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" diye konuştu.
"YOLCULUKLARI KARŞILAMAYA KAPASİTE YETMİYOR"
Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mevcut normale geldiğimiz zaman ve bugünkü haliyle pik saatlerdeki yolculukları karşılamaya kapasite yetmiyor. Bunun için talebi yönetip, düşürmemiz lazım. Bu yüzden mesai kademelendirilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber hayat buluyor. Bu yönden de çok mutluyum. Bu hafta içerisinde tahmin ediyorum ki Valimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacak. Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır"