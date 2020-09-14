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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan El Bab'da Kızılay’a düzenlenen saldırı için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, "’nin şehrinde medeniyetimizin şefkat eli ’a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize (Mehmet Arif Kıdıman) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan El Bab'da Kızılay’a düzenlenen saldırı için başsağlığı mesajı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, ayrıca "Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." mesajını sundu.

MEHMET ARİF KIDIMAN ŞEHİT OLDU

Suriye'nin El Bab bölgesinde yardım faaliyetlerinde görevli olan Mehmet Arif Kıdıman'ın içinde olduğu Kızılay aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda Düzceli Kıdıman olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu.

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