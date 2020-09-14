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Sosyal medyada Müslümanları aşağılayan kadın tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hesabı üzerinden Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılan Mehtap B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Sosyal medyada Müslümanları aşağılayan kadın tutuklandı

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Müslümanları aşağılayıcı şekilde karikatür paylaştığı belirlenen Mehtap B. isimli şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinde sosyal medya hesabının kendine ait olduğunu, belirtilen paylaşımı kendisinin yaptığını ancak gayesinin kimseyi aşağılamak olmadığını beyan ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe yapılan sorgu ardından şüpheli Mehtap B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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