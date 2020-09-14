CHP İL BAŞKANI: 'DİYALOG İÇİN HAZIRIZ!'

Yapılan ziyaret ardından açıklamada bulunan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer, "Onları dinledim ailelerin acısını anlıyorum. Çünkü ben de bir anneyim. Umudum tez zamanda ailelerin çocuklarına kavuşmasıdır. HDP'lilerle diyalog için bizler de her zaman aileler için hazırız" dedi.