İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kızılay'a yapılan saldırıyı kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından Kızılay'a destek verdi.

Kızılay'a yapılan saldırılara tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye'de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay'ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kızılay dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.