ÇELEBİ: "BURASI CHP… KAFASI KARIŞIK OLANLAR İYİ BİLSİN"

Mehmet Ali Çelebi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.

Çelebi; "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" dedi.

GÜRKAN: "CHP'YE ÜYE BİLE OLMAMASI GEREKİR"

SÖZCÜ Gazetesi'ne konuşan TBMM Eski Başkan Vekili Uluç Gürkan, Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'ye üye bile olmaması gerektiğini söyledi. Gürkan; "(Canan Kaftancıoğlu) Kasıtlı kullandığını da itiraf ediyor. Bu tutumdan 'Kurtuluş Savaşı'nın lideri tamam; Cumhuriyet devrimlerine hayır' anlamı çıkar. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı, CHP'ye üye bile olmaması gerekir. CHP Tüzüğü'nün birinci maddesi Atatürk'ü ebedi kurucu başkanı kabul eder" dedi.





10 ARALIK HAREKETİ: "KEMALİST ANLAYIŞLA MESELEMİZ VAR…"

10 Aralık 2005'te kendilerini "10 Aralık Hareketi" olarak adlandıran bir grup, İstanbul'da CHP'ye karşı bir toplantı gerçekleştirdi. 10 Aralık Hareketi'nin Sözcüsü ise Prof. Dr. Burhan Şenatalar'dı. Şenatalar; "'Atatürk tartışılamaz' diye son derece saçma bir görüşüm hiçbir zaman olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Burhan Şenatalar o dönem şunları söylemişti:

"Atatürk döneminde yapılan bazı şeyleri eleştirmek tabu değil. O dönemin de kusurları olmuştur ve eleştirilebilir. Ancak hataları, kusurları değerlendirirken o dönemin koşullarını da göz ardı etmeme şartıyla. Atatürk ile değil ama kimilerinde gördüğümüz Kemalist anlayışla meselemiz var. Çünkü bu anlayış tarihi doğru okuyamıyor. Bizim gözümüzde bu tip insanların İkinci Dünya savaşında dağlara kaçıp, savaşın bittiğinden haberi olmayan Japonlardan farkı yok."



CANAN KAFTANCIOĞLU, ATATÜRK'ÜN İSMİNİ KULLANMIYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül 2020 tarihinde internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu oldu ve "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir sunum yaptı.

Canan Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk'e atfen üç kez "Gazi Mustafa Kemal" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu; TBMM Eski Başkan Vekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" şeklinde sorusuna şu cevabı verdi:

"Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."

Kenan Kıran/SABAH