Firari Can Dündar'ın Macron sevdası | Skandal paylaşımı tepki çekti

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarından vazgeçmemek için tüm kararlılığını ortaya koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla atılan adımlar, ABD ve Avrupa'da büyük rahatsızlığa neden oldu.

Türkiye'nin bölgede geri adım atmaması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron küstah açıklamalar yaparak Türkiye'yi tehdit etti.

MACRON'DAN KÜSTAH SÖZLER!



Macron, son olarak "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la." deme küstahlığını gösterdi.

"SENİN ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK"



Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaya yanıtı ise oldukça sert ve netti: "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Türkiye ile uğraşma."