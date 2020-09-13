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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: 'Kanuni' için geri sayım başladı

ve Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geri sayım başladığını duyuran Dönmez, ''Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden , 'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: 'Kanuni' için geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dönmez "Geri sayım başladı... " diyerek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerine yer verdi.

FATİH'İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Dönmez'in paylaşımı şu şekilde:

"Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak"

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