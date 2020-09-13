Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: 'Kanuni' için geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dönmez "Geri sayım başladı... " diyerek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerine yer verdi.

FATİH'İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK



Dönmez'in paylaşımı şu şekilde:

"Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak"