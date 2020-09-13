Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu: 'Kanuni' için geri sayım başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geri sayım başladığını duyuran Dönmez, ''Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak.'' ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dönmez "Geri sayım başladı... " diyerek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerine yer verdi.
FATİH'İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
Dönmez'in paylaşımı şu şekilde:
"Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak"
Geri sayım başladı... ⏳— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 13, 2020
Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek.
Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak 🛳 🇹🇷 pic.twitter.com/Renb3WHyjG