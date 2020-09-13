CHP'li İBB Hidiv Kasrı'nı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı

İtalyan mimar Delfo Seminati, Çubuklu sırtlarındaki muhteşem binayı son Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa için inşa etti. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve 1. Grup Kültür Varlığı tescili bulunan bina Beltur tarafından kafe-restoran olarak işletiliyordu. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Hidiv Kasrı'nın altında sessiz sedasız bir inşaata girişti. Tespitlere göre tarihi binanın altına tünel kazıldı. Çalışmaların Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadan yapıldığı ve bina için risk oluşturduğu belirtildi.

ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan Hidiv Kasrı'nda 3 Eylül'de incelemelerde bulundu. Uzmanlar hazırladıkları raporda, tarihi binada yürütülen çalışmaların binanın ana karakterini olumsuz etkilediği ve yapıyı statik açıdan tehlikeye sokmuş olabileceğini belirtti.

MAHZENİ ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı bir açıklamayla, Hidiv Kasrı'ndaki inşaat çalışmalarının incelemeler tamamlanana kadar durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Hidiv Kasrı'ndaki çalışmaların restitüsyon projesinde gösterilen mahzenin açığa çıkarılmasını amaçladığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı, çalışmalar sonucu açığa çıkarılan mahzenin fotoğrafını da kamuoyuyla paylaştı.