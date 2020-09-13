13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şehirlerarası seyahat' açıklaması: 100 bin aktif hastamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şehirlerarası seyahat' açıklaması: 100 bin aktif hastamız yok

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '100 bin aktif insanın' şehirlerarası seyahate çıktığı iddialarına ilişkin, "100 bin aktif hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, izolasyonda olması gereken pozitif ya da temaslı kişileri ifade ediyor" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şehirlerarası seyahat' açıklaması: 100 bin aktif hastamız yok

Bakan Koca, sosyal medyada yayılan '100 bin aktif insanın' şehirlerarası seyahate çıktığı iddialarına ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Bir gazetedeki habere atıfta bulunarak, sosyal medyada yayılan yanlış bilgide; 100 bin aktif insanın şehirlerarası seyahate çıktığı ifade edilmiş. 100 bin aktif hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, izolasyonda olması gereken pozitif ya da temaslı kişileri ifade ediyor. HES kodu ile toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeye çalışan 125 bin 246 kişi riskli olduğu için engellenmiştir. Bu HES kodu kullanmaya başladığımız tarihten bu yana toplam engellenen kişi sayısını ifade etmektedir. HES kodu kullanımı yaygınlaştırmak temel hedeflerimizden biri. Güvenli alan kullanımı HES kodu ile mümkün. Mücadele birlikteliği hepimizi virüsten kurtaracak güçtür" ifadelerini kullandı.

HDPli vekilin algı operasyonu elinde patladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rapor doğru değerlendirme yanlış HDP'Lİ VEKİLİN ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: RAPOR DOĞRU DEĞERLENDİRME YANLIŞ
CHPli Barış Yarkadaş yalan haber üstünden algı operasyonuna girişmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerçeği anlattı CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ YALAN HABER ÜSTÜNDEN ALGI OPERASYONUNA GİRİŞMİŞTİ! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA GERÇEĞİ ANLATTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA