Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.



