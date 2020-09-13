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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır

Son dakika haberi...Tarım ve : Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.

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