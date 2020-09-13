Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır
Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır.