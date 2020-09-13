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Vaka sayıları arttı! Vali duyurdu: O ilde sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberi... vakalarının hızla arttığı 'da tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalar�� yasaklandı.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Vaka sayıları arttı! Vali duyurdu: O ilde sokağa çıkma yasağı

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı.

Vaka sayıları arttı! Vali duyurdu: O ilde sokağa çıkma yasağı

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Vaka sayıları arttı! Vali duyurdu: O ilde sokağa çıkma yasağı

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

Vaka sayıları arttı! Vali duyurdu: O ilde sokağa çıkma yasağı

"Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

Vaka sayıları arttı! Vali duyurdu: O ilde sokağa çıkma yasağı

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması."

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