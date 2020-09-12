Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.