Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız." açıklamasında bulundu.

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