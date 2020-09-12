Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız." dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız." açıklamasında bulundu.
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