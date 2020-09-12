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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz

Son dakika haberine göre, , 'de yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız." dedi.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız." açıklamasında bulundu.

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