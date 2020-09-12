KPSS alan sınavı saat kaçta bitecek? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturum süresi ne kadar, kaç dakika?

KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS sınavına hazırlıklarını tamamlayan adaylar ve yakınları sınav ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. KPSS Alan Bilgisi sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturum süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...

KPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA?

KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.