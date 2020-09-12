KPSS alan sınavı saat kaçta bitecek? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturum süresi ne kadar, kaç dakika?
KPSS sınav süresi ne kadar? KPSS saat kaçta bitecek? Uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren KPSS Alan Bilgisi adayları, sınav süresi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, 12-13 Eylül'de uygulanacak KPSS'nin Alan Bilgisi oturum süreleri merak ediliyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS sınav süresi ne kadar? KPSS Alan Bilgisi oturum süresi kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...
KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS sınavına hazırlıklarını tamamlayan adaylar ve yakınları sınav ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. KPSS Alan Bilgisi sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturum süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...
KPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA?
KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.
KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.