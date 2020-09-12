Son dakika: CHP'li Tanju Özcan'dan kan donduran korona sözleri









MERHAMET YOK

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Özcan'ın skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Küpçü, "Ben Tanju Bey ile 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ben onun karakterini, siyasete yaklaşımını biliyorum. Onların mantalitesinde her şey mübahtır siyaset için. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın beyanıdır; 'siyasetin tek güvenli limanı ahlaktır' diye. Bizim medeniyet tasavvrumuzda insana değer, merhamet vardır. Siyaset uğruna slogan cümleler kurup konjonktürel olarak davranmadık ve davranmamak lazım. CHP içinde maalesef Tanju Bey bu konuda çok ilkeli bir siyaset üretmez. Bunlar siyaset üretilecek konular değil. Özünde insan olmalı her şeyin. İnsan oturup düşündüğünde, kendi annen baban olsa aynı refleksi gösterebilir misin? Başımızın tacı evimizin direği olan büyüklerimizle ilgili lakayıt, insani hassasiyetlere yakışmayan edepli ve ahlaklı olmayan açıklama yapmak çok yanlış. Yakışmamış. Hayatını kaybedenler insandır insan. Dünya görüşü, yaşı önemli değil. Bir hastalık neticesinde vefat eden insandır. Onların aileleri var, geçmişleri var. Talihsiz garip bir açıklama olmuş. Ama ben şaşırmadım. Tanju Bey'in fıtratına, siyaset terminolojisine, gündelik siyasi algısına çok uygun bir açıklama. Bolulu bir hemşehrisi olarak söylüyorum çok ayıp etmiş, ahlaki olmamış bu açıklaması" dedi.