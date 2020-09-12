KPSS baraj puanı ve puan hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar 12-13 Eylül'de Alan Bilgisi oturumlarına katılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları için uzun süredir hazırlık yapan vatandaşlar, 2020 KPSS puan hesaplama detaylarını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS baraj puanı var mı? KPSS'yi kazanmak için kaç net puan gerekir? KPSS Alan Bilgisi puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.

KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.