11 Eylül 2020, Cuma
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Yargıda e-Duruşma dönemi! 15 Eylül'de başlıyor

Türk yargı sisteminde ilk kez uygulanacak  dönemi 'de hayata geçiyor. Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan uygulama ilk olarak Ankara Batı Adliyesindeki 5 mahkemede gerçekleştirilecek. Video konferans yöntemiyle duruşmaya bağlanan avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49'uncu maddesi uyarınca cübbe giymek zorunda olacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020
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Yargıda e-Duruşma dönemi! 15 Eylül'de başlıyor

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasına yönelik çalışmaları tamamladı. Pilot uygulama, 15 Eylül'de Ankara Batı Kadastro Mahkemesi, 1 ve 2'nci Tüketici Mahkemesi ile 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde başlayacak.

"E-DURUŞMA" NASIL YAPILACAK?"
Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

ELEKTRONİK İMZA YÖNTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMASI
Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.

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