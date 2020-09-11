Tunceli'de terör örgütü TİKKO'ya yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, kırmızı listede 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan ile gri listede 500 bin lira ödülle aranan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi. Teröristlerin yanında SİHA'lardan gizlenmek için şemsiye taşıdıkları belirtildi.