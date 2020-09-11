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Tunceli'de terör örgütü TİKKO'ya yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Yıldırım-4 kapsamında emniyet, jandarma ve ’in ortak operasyonuyla kırmızı ve gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yanında 'lardan gizlenmek için şemsiye taşıdıkları belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Tunceli'de terör örgütü TİKKO'ya yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Ovacık kırsalında, Yıldırım-4 kapsamında emniyet, jandarma ve 'in ortak operasyonuyla kırmızı ve gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, kırmızı listede 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan ile gri listede 500 bin lira ödülle aranan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi. Teröristlerin yanında 'lardan gizlenmek için şemsiye taşıdıkları belirtildi.

Operasyon bölgesinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 2 şarjör, güneş paneli, 45 pil, SİHA'lardan gizlenmek için 4 şemsiye çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tunceli'de biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi TUNCELİ'DE BİRİ KIRMIZI VE BİRİ GRİ KATEGORİDE ARANAN 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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