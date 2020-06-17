Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor! Adalet Bakanı Gül: Çok önemli bir devrim olacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatların duruşmalara video konferansla katılabileceği e-duruşmaa> sistemiyle ilgili açıklamasında, "Çok önemli bir devrim olacak" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak "e-duruşmaa>" uygulamasının test programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İste Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları:
"Mahkemenin talebi uygun bularak kabul etmesiyle beraber avukat meslektaşımız buluduğu yerden duruşmaya katılabilecek. Tanığını dinletebilecek, bilirkişiyi, uzmanı mahkeme dinleyebilecek.
BU BİR DEVRİM OLACAK
Çok önemli bir devrim olacak. Cep telefonu ile kimliğini doğrulayarak sisteme girecek, diğer işlerini yaparak hizmet verecek. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür. Biz bu sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz."
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