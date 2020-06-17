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Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor! Adalet Bakanı Gül: Çok önemli bir devrim olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatların duruşmalara video konferansla katılabileceği > sistemiyle ilgili açıklamasında, "Çok önemli bir olacak" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN DUYURDU: BU BİR DEVRİM OLACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak ">" uygulamasının test programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor! Adalet Bakanı Gül: Çok önemli bir devrim olacak YARGIDA E-DURUŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR! ADALET BAKANI GÜL: ÇOK ÖNEMLİ BİR DEVRİM OLACAK

İste Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları:

"Mahkemenin talebi uygun bularak kabul etmesiyle beraber meslektaşımız buluduğu yerden duruşmaya katılabilecek. Tanığını dinletebilecek, bilirkişiyi, uzmanı mahkeme dinleyebilecek.

BU BİR DEVRİM OLACAK

Çok önemli bir olacak. Cep telefonu ile kimliğini doğrulayarak sisteme girecek, diğer işlerini yaparak hizmet verecek. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür. Biz bu sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz."

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