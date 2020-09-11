Son dakika: Malatya'daki depremzedelere konut müjdesi! Bakan Kurum açıkladı: Ekim ayında teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'taki Sivrici merkezli depremde evleri zarar görenler için Malatya'nın Pütürge ilçesinde yapılan konutların ekim ayı içerisinde tesliminin yapılacağını bildirdi.

Kentteki programları kapsamında ilk olarak Doğanyol ilçesinde temaslarda bulunan Kurum, daha sonra Pütürge ilçesindeki depremzedeler için yapılan konutların inşaat alanında inceleme gerçekleştirdi.

TÜM BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen bölgelerden birinin de Malatya olduğunu dile getirdi. Deprem nedeniyle Malatya merkezle beraber bazı ilçe ve köylerde de hasar oluştuğunu hatırlatan Kurum, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm bakanlıklarla harekete geçtiklerini ifade etti.

"DEPREM DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATTIK"

Malatya'nın Türkiye ve bölge için de çok önemli bir il olduğuna işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Buradan yetişen devlet adamları, ülkemize çok ciddi hizmetler etmişlerdir. Bizim de buraya bir vefa borcumuz var. Bu yüzden depremden hemen sonra bir yandan hasar tespitleri yapıldı bir yandan da yeni kalıcı konutların yapımına başladık. Bu çerçevede 322 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik ve toplamda 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da, 18 bin 500'ü de Elazığ'da olmak üzere 25 bin konutluk bir kentsel dönüşümü ve deprem dönüşüm projesi başlattık."

"EKİM AYINDA TESLİM EDİLECEK"

Kurum, Pütürge'de yerel mimariye uygun yapılan konutların yüzde 70 bitme aşamasına geldiğini aktararak "İnşallah ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimlerini yapıyor olacağız." dedi.