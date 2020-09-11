ÖSYM'den KPSS adaylarına uyarı! 2020 KPSS Alan Bilgisi oturumu saat kaçta başlayacak? Sınav süresi ne kadar?
KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 KPSS Alan Bilgisi oturumu 12 Eylül' de gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan vatandaşlar, sınav saatini beklemeye başladı. ÖSYM'den KPSS adaylarına 'saat' uyarısı geldi. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS Alan Bilgisi oturum süresi ne kadar? İşte merak edilenler...
KPSS saat kaçta başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumu için geri sayım başladı. KPSS Alan Bilgisi oturumuna başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sınav saatini bekliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı ile ilgili ÖSYM'den adaylara uyarı geldi. KPSS oturum süresi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS Alan Bilgisi oturum süresi ne kadar? İşte cevaplar...
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2020 KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de uygulanacak.
KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.
KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.
ÖSYM'DEN 2020-KPSS ADAYLARINA 'SAAT' UYARISI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın uygulanacak 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının 1'inci ve 3'üncü oturumu için saat 10.00, 2'nci oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınava alınmayacağını duyurdu.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 Eylül'de uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1'inci oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, 12 Eylül'de uygulanacak 2'nci oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra, 13 Eylül'de uygulanacak 3'üncü oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puantürü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde desınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.