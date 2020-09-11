Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir Kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." şeklinde konuşuyor.