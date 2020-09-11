11 Eylül 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Merve Mercan paylaşımı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da Kovid-19 tedavisi gören öğrencisi 'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Merve Mercan paylaşımı

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."

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