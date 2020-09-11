Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Merve Mercan paylaşımı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."
Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVID-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim. pic.twitter.com/4LrZ08sUGj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2020